USA Bis zu 25 Verletzte bei Explosion in Manhattan

New York – Bei einer schweren Explosion hat es am Samstagabend im New Yorker Stadtteil Manhattan zahlreiche Verletzte gegeben. Die Feuerwehr teilte mit, 25 Menschen würden behandelt. Lebensgefahr bestehe für keines der Opfer. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.