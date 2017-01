USA Einbrecher erbeuten in New York Schmuck im Wert von sechs Millionen

New York – Hinter dem Rücken tausender Polizisten, die an Silvester über die Sicherheit am New Yorker Times Square wachten, haben Diebe Schmuck im Wert von sechs Millionen Dollar erbeutet. Gemäss der Polizei fehlte am Dienstag weiterhin jede Spur von den mutmasslich drei Tätern.