USA Bürgermeister De Blasio erläutert Trump die «Ängste der New Yorker»

New York – New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump die Sorgen von Bewohnern der Millionenmetropole erläutert. «Ich habe versucht, ihm gegenüber auszudrücken, wie viel Angst in den Gemeinden dieser Stadt herrscht», sagte de Blasio.