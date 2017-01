USA Baby-Kidnapping in Florida nach 18 Jahren aufgeklärt

Jacksonville – Sie wurde als Baby aus einer Geburtsklinik in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida entführt, nun hat sich ihr Schicksal nach 18 Jahren aufgeklärt. Die junge Frau sei gesund und lebe ein normales Leben in South Carolina, teilte die Polizei am Freitag mit.