US-Wahlen US-Astronaut Kimbrough hat auf Raumstation ISS gewählt

Washington – Der derzeit einzige US-Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation ISS hat in der Präsidentschaftswahl aus dem All gewählt. Shane Kimbrough habe seine Stimme in den vergangenen Tagen elektronisch abgegeben, teilte die Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit.