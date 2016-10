US-Wahlen Trump will weitere 100 Millionen Dollar aus Privatvermögen ausgeben

Tampa – Im Endspurt des US-Wahlkampfs will der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump noch einmal tief in die eigene Tasche greifen. Insgesamt will er im US-Wahlkampf 100 Millionen Dollar aus seinem eigenen Vermögen einsetzen.