US-Wahlen :  Sicherheitskräfte bringen Trump nach Fehlalarm von Wahlkampfbühne

Wenige Minuten später kehrte Trump auf die Bühne in dem als Spielerparadies bekannten Ort Reno zurück. «Niemand hat gesagt, dass es leicht sein würde, aber uns wird niemand stoppen», rief er seinen Anhängern zu. Der 70-Jährige dankte dem Secret Service für dessen Einsatz. «Diese Leute sind fantastisch.» Danach setzte er seine Rede fort.

Fernsehbilder hatten zuvor nach einem Handgemenge vor der Bühne einen am Boden liegenden weissen Mann gezeigt, der später abgeführt wurde. Wie der Secret Service anschliessend mitteilte, wurden der Mann und die Umgebung sorgfältig durchsucht, es sei aber keine Waffe gefunden worden. Der Verdächtige sei aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Augenzeugen schilderten nach Medienberichten, dass jemand im Publikum plötzlich gerufen habe: «Er hat eine Waffe.» Trump selber schirmte zunächst seine Augen mit der Hand und spähte in die Menge, als er dann von den Personenschützern von der Bühne gedrängt wurde.

Vor der Wahl am Dienstag liegt Trump in Umfragen knapp hinter seiner Konkurrentin Hillary Clinton von den Demokraten zurück. Beide versuchen derzeit durch Auftritte in hart umkämpften Bundesstaaten unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. (SDA)