US-Wahlen Michelle Obama ruft Demokraten zur Stimmabgabe auf

Winston-Salem – Zwölf Tage vor der Präsidentenwahl hat First Lady Michelle Obama die Wähler der Demokraten eindringlich zur Stimmabgabe aufgerufen. «Ihr geht raus und wählt! Jetzt, sofort!», rief sie am Donnerstag vor Tausenden Zuhörern bei einer Kundgebung in Salem.