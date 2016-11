US-Wahlen Lady Gagas Protest vor Trump Tower: «Liebe ist stärker als Hass»

New York – US-Popsängerin Lady Gaga hat gegen den Wahlsieger Donald Trump vor dessen New Yorker Wolkenkratzer demonstriert. Ein Foto, das sie in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) bei Instagram und Twitter veröffentlichte, zeigt sie mit dem Schild «Love trumps hate».