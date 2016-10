US-Wahlen Donald Trumps Hollywood-Stern auf «Walk of Fame» beschädigt

Los Angeles – Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist beschädigt worden. Ein Mann in Bauarbeiterkluft zertrümmerte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit einem Vorschlaghammer.