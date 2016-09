US-Wahlen Clinton präsentiert Unterstützerliste mit 95 Generälen a.D.

Washington – Das Militär hat auch für den Wahlkampf in den USA eine immense Bedeutung: Nachdem Donald Trump am Dienstag mit einer Namensliste von 88 ihn unterstützenden Ruhestands-Generälen aufgetrumpft hatte, setzte Hillary Clinton am Mittwoch nach.