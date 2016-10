Anschuldigung: US-Diplomaten in Russland unter Drogen gesetzt

Im November des letzten Jahres fand in St. Petersburg eine UN-Konferenz gegen Korruption statt.

An dem Treffen der Vereinten Nationen nahmen auch zwei US-Diplomaten teil. Die Reise der beiden Gesandten mutierte allerdings zum Horrortrip.

Stromausfall im Spital

Laut einem US-Regierungssprecher wurden die Staatsvertreter an einer Hotelbar nämlich mit K.o.-Tropfen ausser Gefecht gesetzt.

Einer der beiden musste demnach sogar in eine Klinik eingeliefert werden. Dort wurden Blutproben und andere Tests durchgeführt um herauszufinden, was dem Gesandten fehlt. Genau in diesem Moment fiel jedoch die Elektrizität des Spitals aus. Dabei gingen alle notwendigen Unterlagen verloren.

Die Offiziellen wurden danach sofort aus Russland abtransportiert um in den Staaten genauere Untersuchungen durchzuführen. Durch den Flug ging aber so viel Zeit verloren, dass keine Beweise gesichert werden konnten, wie Radio Free Europe berichtet.

Ohne Beweise keine Ermittlung

Dennoch legten die USA wegen es Zwischenfalls in Moskau Protest ein. Und die Antwort aus Russland kam rasch: «Ohne Beweise können wir nichts tun».

In einem Statement, dass der Russische Vize-Aussenminister Sergei Ryabkov nun vorlegte, bestreitet dieser den Vorfall sogar komplett.

«Wir hätten den Fall gerne untersucht, doch wir haben nicht einmal die Namen der angeblichen Opfer erhalten», schreibt Ryabkov. «Eine Untersuchung der Verantwortlichen zeigte ausserdem, dass kein US-Bürger zu dieser Zeit in ein Spital eingeliefert wurde».

Rybakov ist sich seiner Sache deshalb ziemlich sicher: «Wahrscheinlich haben sie einfach zu viel getrunken». (fss)