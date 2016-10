Taifun «Haima» auf den Philippinen: Tote und Schwere Schäden

Unwetter Tote und Schwere Schäden durch Taifun auf den Philippinen

Manila – Durch den Monster-Taifun «Haima» sind auf den Philippinen mindestens acht Menschen getötet worden. Sie seien durch Erdrutsche in Folge des Taifuns in ihren Häusern überrascht worden, teilte der Zivilschutz am Donnerstag mit. Er meldete zudem einen Vermissten.