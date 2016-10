Geiselnahme in Belgien :  Bewaffneter Mann hat kapituliert, keine Verletzte

In der belgischen Stadt Vorst, wenige Kilometer von Brüssel entfernt, ist es am Dienstagabend zu einer Geiselnahme gekommen. Wie das Onlineportal deredactie.be berichtet, sollen nach einem gescheiterten Raubüberfall in einer Carrefour-Filiale 15 Menschen als Geiseln genommen worden sein.

Der Geiselnehmer, der von Augenzeugen als bewaffnet beschrieben wurde, soll sich mittlerweile ergeben haben, so «deredactie.be». Verletzte gab es keine.

Im Umkreis waren Spezialeinheiten der Bundespolizei sowie Polizeihubschrauber präsent sein. (mje)