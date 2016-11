UNO prangert an :  Unhaltbare Zustände in griechischem Flüchtlingslager

Heftige Regenfälle haben die Lage im Flüchtingslager auf der griechischen Insel Samos nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) dramatisch verschlimmert. Zelte und andere Unterstände seien beschädigt worden, teilte die UN-Organisation heute mit. Bis zu 1000 Flüchtlinge seien betroffen und hätten teilweise ihre letzten Habseligkeiten verloren.

Viele Menschen, darunter auch schwangere Frauen und Behinderte, übernachteten unter unwürdigen Bedingungen im Freien. Zudem ist das Flüchtlingslager in der Nähe der Ortschaft Vathy völlig überfüllt.

Im sogenannten Hotspot leben nach Angaben des griechischen Stabs für die Flüchtlingskrise knapp 2700 Menschen. Konzipiert wurde er allerdings nur für die Aufnahme von 850 Personen. Die Hälfte der Flüchtlinge lebe deshalb in kleinen Zelten und habe nur beschränkt Zugang zu Toiletten und Duschen.

«Das UNHCR appelliert an alle zuständigen Behörden, schnell zu handeln», schreibt das UNO-Hilfswerk in Athen in einer Erklärung. Flüchtlinge sollten zügig registriert und anschliessend auf dem griechischen Festland untergebracht werden, um die Inseln zu entlasten.

Umsiedlungs-Programm harzt

Bereits in der Vergangenheit hatten Menschenrechtsorganisationen auf die teilweise prekären Bedingungen in den griechischen Hotspots aufmerksam gemacht. Doch die griechischen Behörden sind nach wie vor überfordert mit der Registrierung der ankommenden Flüchtlinge. Es fehlt an Personal – auch, weil die EU-Mitgliedsstaaten noch immer zögern, dringend benötigte Experten an die Aussengrenze zu entsenden.

Zudem geht es auch mit dem Umsiedlungs-Programm der EU noch immer nicht recht vorwärts. Bis September nächsten Jahres wollte die EU 160'000 Flüchtlinge aus den überlasteten Staaten Italien und Griechenland in andere EU-Staaten umsiedeln, wo ihr Asylgesuch behandelt werden soll. Bis heute wurden allerdings erst rund 5000 Flüchtlinge aus Griechenland von anderen Mitgliedsstaaten aufgenommen. (SDA/lha)