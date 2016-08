UNO Portugiese Guterres bleibt Favorit für Amt des UNO-Generalsekretärs

New York – Der frühere Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks, António Guterres, liegt im Rennen um die Nachfolge von UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon weiterhin in Führung. Auch in einer dritten Abstimmungsrunde im Sicherheitsrat liess er am Montag seine neun Mitbewerber hinter sich.