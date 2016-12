Unfall Ex-Polizistin in Texas stirbt in riesigem Loch in einer Strasse

San Antonio – Eine 69-Jährige ist in Texas mit ihrem Auto in ein riesiges Strassenloch gestürzt, das sich plötzlich unter ihr auftat. Nach Angaben lokaler Medien versank die Ex-Polizistin mit ihrem Wagen in mehr als dreieinhalb Meter tiefem Wasser und starb.