Um die Menschheit zu retten :  SpaceX-Chef Musk will Kolonie auf dem Mars gründen

In 80 Tagen auf den Mars. SpaceX-Gründer Elon Musk hat am Dienstagabend seine Pläne für die Eroberung anderer Planeten vorgestellt. Sein Ziel ist die nachhaltige Besiedelung des Mars. Um eine selbsterhaltende Zivilisation aufzubauen, müssten ihm zufolge etwa eine Million Menschen zum Roten Planeten transportiert werden.

Möglich machen soll das in den kommenden Jahrzehnten ein interplanetares Transportsystem, das Musk auf dem International Astronautical Congress in Guadalajara in Mexiko präsentierte. «Die Menschheit sollte eine multi-planetare Spezies werden.»

Ein Ticket für 200'000 Dollar

Zunächst müssten die Kosten für eine Reise zum Mars gesenkt werden, die derzeit noch bei rund zehn Milliarden US-Dollar pro Passagier liegen würden. Dazu will SpaceX sehr grosse Raumschiffe bauen, die mindestens 100 Menschen und grosse Mengen Material transportieren können. Zudem sollen die Raumschiffe wiederverwendbar sein und im Orbit beladen und betankt werden können.

Damit die Besiedelung des Mars erfolgreich sein kann, müssten die Kosten pro Flugreise pro Person auf unter 200'000 Dollar gedrückt werden, ist Musk überzeugt. Jeder, der zum Mars fliegen wolle, solle das in Zukunft tun können.

Die Reisezeit werde bei etwa 80 Tagen liegen. Der SpaceX-Gründer ist jedoch überzeugt, dass es in Zukunft auch in 30 Tagen machbar sei. Um etwa eine Million Menschen auf den Mars zu bringen und eine wirklich nachhaltig funktionierende Zivilisation aufzubauen, werde es zwischen 40 bis 100 Jahren dauern.

SpaceX hatte zuletzt eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen müssen. Anfang September war eine Rakete des Unternehmens beim Start auf dem US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida explodiert und hatte einen Facebook-Satelliten an Bord zerstört. Bereits im vergangenen Jahr hatte SpaceX eine Rakete verloren, die Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen sollte. (sda/gru)