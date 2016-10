Überraschendes Studien-Ergebnis :  So gebildet sind die IS-Schlächter

Rekruten für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind einer neuen Studie der Weltbank zufolge in der Regel gebildeter als der Durchschnitt ihrer jeweiligen Landsleute. Fast ohne Ausnahme verfügen sie demnach bei ihrem Beitritt zu der vor allem in Syrien und dem Irak tätigen Organisation über ein höheres Bildungsniveau.

«Armut ist kein Antrieb für eine Radikalisierung hin zu gewalttätigem Extremismus», heisst es in der Studie. Diejenigen, die sich als Selbstmordattentäter anböten, rangierten sogar in der Gruppe der Gebildeteren.

Von den 3800 Rekruten aus einem in die Öffentlichkeit gelangten Datenbestand schlossen nur 17 Prozent nicht die Oberstufe ab, ein Viertel verfügte über eine Hochschulbildung. Nur die IS-Anwärter aus Osteuropa lägen unter dem Durchschnitt, heisst es in der Studie mit dem Titel «Wirtschaftliche und soziale Inklusion zur Vorbeugung von gewalttätigem Extremismus".

Die meisten der 3800 Rekruten hatten demnach eine Arbeitsstelle, bevor sie aus aller Welt anreisten, um sich dem so genannten Islamischen Staat anzuschliessen. Bei denjenigen, die sich für Selbstmordanschläge bewarben, gab es allerdings viele, die zuvor arbeitslos oder beim Militär waren. (SDA)