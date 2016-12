25 Todesopfer Explosion bei Kathedrale in Kairo

Bei einer Explosion in der Nähe der koptischen Kathedrale von Kairo sind mindestens 25 Menschen gestorben. Das berichtet das ägyptische Staats-TV. In einer an die Sankt-Markus-Kathedrale angrenzende Kirche detonierte um 10 Uhr ein Sprengsatz.