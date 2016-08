Tunesien Tunesisches Parlament spricht Einheitsregierung das Vertrauen aus

Tunis – Das tunesische Parlament hat der neuen Einheitsregierung von Youssef Chahed sein Vertrauen ausgesprochen. Das Kabinett des 40-jährigen Ministerpräsidenten erhielt bei der Abstimmung in der Volksversammlung in Tunis am Freitagabend eine breite Mehrheit.