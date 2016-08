Türken starten Angriff :  Stellungen und Wohnhäuser in Syrien bombardiert

Bei den Angriffen im Dorf Al-Amarna habe es zivile Opfer gegeben, erklärte der Militärrat von Dscharablus, der zur Rebellenallianz SDF gehört.

Es handle sich um eine gefährliche Eskalation, die die ganze Region bedrohe. Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, Kampfflugzeuge seien am frühen Samstag von der Türkei aus nach Syrien geflogen. Wenig später seien Explosionen zu hören gewesen.

Opferzahl unklar

Ein Sprecher der syrischen Kurdenpartei PYD bestätigte den Angriff. Unklar war zunächst, ob es Opfer gab. Von den türkischen Behörden gab es zunächst keine Stellungnahme.

Bei den Demokratischen Kräften Syriens (Syrian Democratic Forces/SDF) handelt es sich um ein von Kurden angeführtes Bündnis, das vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft. Unterstützt wird es dabei von der US-geführten internationalen Koalition.

Die türkische Armee war in dieser Woche gemeinsam mit verbündeten Rebellen nach Nordsyrien vorgedrungen und vertrieb dort den IS aus der Grenzstadt Dscharablus. Damit wollten sie auch kurdischen Rebellen zuvorkommen, die in der SDF eine wichtige Rolle spielen.

Die Türkei will ein zusammenhängendes kurdisches Gebiet in Nordsyrien verhindern. Die Regierung in Ankara befürchtet, dass ansonsten die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK im eigenen Land Aufwind bekommt. (SDA/stj)