Hier lernt Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht Türkisch

Uygarlaştıramadıklarımızdanmışsınızcasına. 1 Wort, 41 Buchstaben. Damit ist gesagt, wofür es im Deutschen 18 Wörter braucht: «Wir haben versucht, Sie zu zivilisieren, aber aufgrund Ihres Benehmens scheint es, dass wir Sie nicht zivilisieren können.»

Dominique Rinderknecht (27), Moderatorin, Miss Schweiz 2013 und Model, liest das Wort ohne Aussprachefehler vor – ohne ansatzweise zu wissen, was es heisst. «Das ist das Gute am Türkisch: Es wird so ausgesprochen, wie man es schreibt», sagt sie, die seit gut einem Jahr Türkisch lernt. «Und dass es kein der, die, das gibt, ist das Allerbeste. Das macht alles viel entspannter.»

Vier Buchstaben sind speziell im türkischen Alphabet, das übrigens ohne die Buchstaben Q, W und X auskommt: ç («tsch»), ğ (Dehnungs-H), ı («uä») und ş («sch»).

«Eine Sprache nimmt mir niemand»

Ursprünglich begann Rinderknecht wegen ihres Ex-Freundes Goek Gürsoy (35) mit dem Sprachunterricht. «Wenn wir seine Freunde in Istanbul besuchten, wurde mir schnell langweilig, weil ich nichts verstand.» Trotz der kürzlichen Trennung von Gürsoy will sie weiterbüffeln. «Eine Sprache nimmt mir niemand. Und es ist unglaublich schön, wie Türken reagieren, wenn ich sie auf Türkisch anspreche. Sogar in der Kebab-Bude.»

Türkisch ist eine agglutinierende (lat. «ankleben») Sprache, das heisst, die definierenden Endungen, zum Beispiel Person, Zeit, Fall, werden an den Wortstamm angehängt. «Das deutsche Sprachverständnis muss man komplett ausschalten im Türkischunterricht», sagt Rinderknechts Lehrerin Güher Haus (39). «Wer dauernd nach dem Warum fragt und die Satzstruktur analysiert, macht sich das Leben schwer.»

Die gebürtige Türkin aus Istanbul unterrichtet seit neun Jahren an der Lal Sprachschule an der Zürcher Bahnhofstrasse. «Schweizer Schüler haben einen grossen Vorteil: Die Aussprache mit den vielen ü und ö ist keine Sache», sagt Güher Haus. «Und da wir viele Lehnwörter aus dem Französischen haben, zum Beispiel Kuaför oder Randevu, trifft man immer wieder auf alte Bekannte.»

Einen Satz hat sich Schülerin Rinderknecht besonders gut eingeprägt – er empfiehlt sich in der Welt der Schlangenwörter für alle: «Yavaş lütfen – langsam bitte!»

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Türkische Lehnwörter:

Hoparlör (frz. haut-parleur, Lautsprecher)

Bisiklet (frz. biciclette, Velo)

Şoför (frz. chauffeur)

Fondöten (frz. Fond-de-teint, Flüssig-Make-up)

Kuaför (frz. coiffeur)

Randevu (frz. rendez-vous, Verabredung)

Mayo (frz. maillot de bain, Badehose)

Antrenman (frz. entraînement, Training)

Şalter (dt. Schalter)

Şinitsel (dt. Schnitzel)