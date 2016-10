Schlemmerparadies Istanbul: Kulinarischer Mix am Bosporus

Das Lieblingsrestaurant in Istanbul? Auf diese Frage geben fast alle Einwohner der Bosporusmetropole dieselbe Antwort: «Die Lokanta gleich um die Ecke.»

Lokantas sind die traditionellen, preisgünstigen Schnellrestaurants für die Mittagspause oder den Hunger zwischendurch. Hier gibt es frische Salate, heisse Linsensuppe, Schmorgerichte und Ayran, ein schaumig geschlagenes Erfrischungsgetränk aus Joghurt.

Soll es ein richtiges Abendessen sein, dann bietet die türkische Küche eine riesige Vielfalt an Spezialitäten, die man am besten in Istanbul geniesst – wo Europa und Asien nicht nur geografisch, sondern auch kulinarisch ­zueinanderfinden.

Unvergleichliche Mischung

Die spezielle Lage hat eine unvergleichliche Mischung aus mediterranen, indischen, arabischen, persischen und kaukasischen Gerichten erzeugt. Eine Freude für Augen und Gaumen!

Jedes gute türkische Essen beginnt mit einer Auswahl an warmen und kalten Meze, den orientalischen Vorspeisen. Immer in Begleitung der Vorspeisen kommen Dips, etwa die herzhafte Paste Muhammara aus Walnüssen, Olivenöl und Chili.

Als Hauptgerichte folgen Kebab (gegrilltes Fleisch) vom Lamm oder Kalb, die Frikadellen Köfte, die ­lecker belegten Teigfladen Pide, ge­fülltes Gemüse sowie Reisgerichte ­(Pilav) – oder frischer Fisch. Ein Salat gehört immer dazu. Wenn Alkohol, dann neben dem klassischen Anisschnaps Raki türkischer Wein von oft ausgezeichneter Qualität.

Den Abschluss bilden meist frische Früchte oder türkische Süssspeisen wie Baklava, Sütlac (Milchreis mit karamellisierter Oberfläche) oder Lokum (Geleewürfel auf Sirupbasis, oft mit Pistazien).

Guten Appetit oder auf Türkisch: Afiyet olsun!