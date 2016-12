Türkei Verletzte bei Angriff in Istanbuler Nachtclub

Istanbul – Bei einem Angriff in einem Nachtclub im Zentrum Istanbuls sind in der Silvesternacht Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur drang ein Bewaffneter in den Club und eröffnete das Feuer.