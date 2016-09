Trump in Schwarzenkirche «Wir sind alle Brüder und Schwestern»

Donald Trump hat am Samstag in einer Schwarzenkirche in Detroit (US-Staat Michigan) um Unterstützung geworben. Nicht im üblichen Wahlkampfton, sondern mit demütiger Stimme sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat vor den Gläubigen, die Nation sei zu gespalten, «wir reden gegeneinander, nicht miteinander». Er sei gekommen, «um zuzuhören und zu lernen».