Trotz Begnadigung :  Verzweiflungs-Mörderin Jacqueline Sauvage bleibt im Knast

Eine wegen Mordes an ihrem gewalttätigen Mann verurteilte Französin bleibt trotz ihrer Begnadigung durch Frankreichs Präsident François Hollande in Haft. Das Berufungsgericht in Paris wies den Antrag der Frau auf Freilassung in zweiter Instanz zurück. Ihre Anwälte prüfen, dagegen Rechtsmittel einzulegen.

Präsident Hollande hatte sich bereits im Januar unter Auflagen für eine Freilassung von Jacqueline Sauvage ausgesprochen. Ein Gericht in Melun südlich von Paris wies einen ersten Antrag der Frau aber im August zurück (BLICK berichtete). Die Richter begründeten dies ähnlich wie nun auch die Richter des Berufungsgerichts: Die Frau bereue ihre Tat nicht und sehe sich als Opfer.

Die im Herbst 2014 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilte Frau hatte ihren Mann, einen Alkoholiker, nach 47 Jahren Ehe mit einem Gewehr erschossen. Dieser hatte sie und ihre Kinder immer wieder geschlagen und missbraucht. Einen Tag vor der Tat hatte ihr Sohn Suizid begangen.

Der Fall sorgte in Frankreich für grosses Aufsehen. 400'000 Menschen unterschrieben eine Petition für die Freilassung der Verurteilten. (SDA)