Toter in Texas :  Mann schiesst Polizisten in den Kopf

Der Beamte hatte am Sonntag in San Antonio ein Auto angehalten und war dann in sein eigenes Fahrzeug zurückgekehrt, um ein Strafmandat auszustellen.

Während er daran arbeitete, näherte sich ein anderes Auto, der Fahrer stieg aus und schoss dem Polizisten durch das Seitenfenster des Streifenwagens in den Kopf, wie Medien unter Berufung auf den örtlichen Polizeichef William McManus berichteten.

Danach habe der mutmassliche Täter noch ein zweites Mal auf den Mann gefeuert und sei dann in seinem Auto geflüchtet, zitierte unter anderem der Lokalsender Kens5 McManus weiter. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. (SDA/stj)