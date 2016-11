Todesfall Früherer US-Verteidigungsminister Melvin Laird gestorben

Washington – Der frühere US-Verteidigungsminister Melvin Laird ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in Florida, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf sein Umfeld berichteten. Laird diente während des Zweiten Weltkrieges in der US-Marine.