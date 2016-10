Futterkampf auf Hokkaido Japan: Fuchs und Adler streiten um Fisch

Wenn der Winter im Anzug ist , bricht für viele Tiere ein erbitterter Kampf ums tägliche Überleben in freier Natur an. Wenn Schnee und Kälte die Jagd nach etwas Fressbarem erschweren, müssen mögliche Verpflegungs-Konkurrenten mit aller Entschiedenheit in Schach gehalten werden.

Das ist auch auf der im Norden Japans gelegenen Insel Hokkaido der Fall, zumal hier die Fischerei für ein grosses Angebot an verwertbaren Nahrungs-Abfällen sorgt. Das wissen jene Seeadler, welche sich in der Nähe eines bei Fischern beliebten Gewässers aufhalten.

Blöd nur, dass auch ein frecher Fuchs vom reichhaltigen Tiefkühl-Angebot Wind bekommen hat und sich mutig ins Raubvogel-Revier schleicht. Ohne zu zögern macht er sich auf die Suche nach einem feinen Häppchen und wird schon bald fündig. Sofort ist ein Adler zur Stelle, um dem Eindringling die Beute streitig zu machen. Der Fuchs wehrt sich jedoch tapfer und irgendwie gelingt es ihm, den grossen Vogel auf Abstand zu halten.

Fazit der tierischen Begegnung: So leicht lässt sich ein Fuchs seinen Fisch nicht abluchsen. (mrt)