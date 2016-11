Prinz William an Konferenz: Fordert härtere Strafen für Wilderei

Tierhandel Prinz William wirbt für entschiedeneren Kampf gegen Wilderei

Hanoi – Mit prominenter Unterstützung durch Prinz William hat in Vietnam eine internationale Konferenz gegen den Handel mit bedrohten Wildtieren stattgefunden. William rief die Welt am Donnerstag in Hanoi eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen Wilderei auf.