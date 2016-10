In Hongkong stirbt der älteste Panda der Welt mit 38 Jahren

Tiere Weltältester Panda im Alter von 38 Jahren gestorben

Hongkong – Hongkong trauert um den bislang ältesten in Gefangenschaft lebenden Panda. Jia Jia wurde am Sonntag im Alter von 38 Jahren in einem Tierpark in der chinesischen Sonderverwaltungszone eingeschläfert, wie der Ocean Park mitteilte.