Tiefe Stimmbeteiligung bei Parlaments-Wahlen :  Putins Partei holt sich den Sieg

In Russland hat die Kreml-Partei Geeintes Russland erwartungsgemäss die Parlamentswahl gewonnen. Nachwahlbefragungen ergaben, dass 44 bis 48 Prozent der Wähler ihre Stimme heute für die von Putin unterstützte Regierungspartei abgaben. Bei der Parlamentswahl 2011 hatten die Behörden Geeintes Russland 49,3 Prozent zugeschrieben, was heftige Proteste wegen vermuteter Wahlfälschungen ausgelöst hatte.

Überraschender als der Sieg der Regierungspartei ist das Resultat der rechtsextremen Liberaldemokraten. Sie gehen Wählerbefragungen zufolge mit rund 18 Prozent neu als zweitstärkste Kraft hervor – vor den Kommunisten und der Partei Gerechtes Russland. Die liberalen Oppositionsparteien Jabloko und Parnas scheiterten den Angaben nach deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die neue Wahlleiterin Ella Pamfilowa erklärte die Wahl für gültig, wie die Agentur Tass meldete. Sie kündigte aber an, dass die Abstimmung in mindestens drei Wahllokalen wiederholt werden müsse, in denen es zu Unregelmässigkeiten gekommen war. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwachte die Wahl mit 466 Beobachtern und wollte am Montag Bericht erstatten.

Nur sehr tiefe Wahlbeteiligung

Die Wahlberechtigten interessierten sich nur mässig für die Abstimmung. Bis zwei Stunden vor Schliessung der Wahllokale gingen nach Angaben der Zentralen Wahlkommission in Moskau nur knapp 40 Prozent zur Urne – rund 20 Prozent weniger als noch vor fünf Jahren. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass die Regierung die Wahlen bewusst auf ein Datum setzte, an dem viele Russen noch in den Sommerferien sind. Der Wahlkampf war deshalb kaum richtig ins Rollen gekommen – was ganz im Sinne Putins war.

Nach geändertem Wahlrecht wurden die 450 Sitze in der Staatsduma zur Hälfte nach Parteilisten, zur Hälfte in Direktwahlen vergeben. Neben den Listenmandaten konnte Geeintes Russland auf eine hohe Zahl an Direktmandaten zählen. Bei ersten Auszählergebnissen lagen die Kandidaten der Partei in 115 von 132 Wahlkreisen vorn.

«Zusammen mit Direktmandaten ist eine Verfassungsmehrheit für Geeintes Russland im Parlament absolut möglich», sagte der Politologe Leonid Poljakow nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse. Unklar war auch, ob einzelne Kandidaten der Opposition ihre Wahlkreise gewinnen konnten. Das vorläufige Endergebnis wird für Montag erwartet.

Neben der Staatsduma, deren Wahl für den Kreml als Testlauf für die Präsidentschaftswahlen 2018 betrachtet werden, wurden fast überall in Russland auch Regional- und Kommunalparlamente gewählt. Auf lokaler Ebene in den Metropolen Moskau und St. Petersburg schnitten die liberalen Parteien besser ab als landesweit. (SDA/lha)