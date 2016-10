Thailand Thailands Thronfolger will Krönung frühestens in einem Jahr

Bangkok – Der thailändische Kronprinz Maha Vajiralongkorn will die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol frühestens in einem Jahr antreten. Das verkündete Regierungschef Prayut Chan-o-cha am Samstagabend (Ortszeit) überraschend in einer Fernsehansprache.