Thailand: Wie geht es nach Tod von König Bhumibol mit Thailand weiter?

Welche Bedeutung hatte König Bhumibol für sein Land?

König Bhumibol war seit 1946 im Amt und hat Thailand durch die gesamte Nachkriegszeit begleitet. Für die thailändische Bevölkerung ist er ein nationales Symbol. In der Vergangenheit hat der König oft dafür gesorgt, streitende Parteien im Land zu versöhnen, etwa bei Konflikten zwischen Militär und Regierung.

Er war ein strenger Herrscher, hat seinem Land aber auch viel gegeben. Was hat er erreicht?

Vor allem hat der König viel dafür getan, eine politische Spaltung des Landes abzuwenden. Die Demokratie in Thailand entwickelt sich nur langsam, weil Wohlstand und Lebenschancen im Land nach wie vor sehr ungleich verteilt sind. Viele Projekte und Initiativen des Königshauses widmen sich darum der Entwicklung der ärmeren Teile des Landes. Auch in Bildung und Wissenschaft hat sich das Königshaus immer stark engagiert.

Bleibt die Monarchie erhalten?

Das hängt unter anderem vom Verhalten des nächsten Königs ab. Jede Monarchie ist nur so gut, wie der König oder die Königin. Ein politisch ungeschickter Thronfolger könnte die Monarchie darum durchaus gefährden.

Wie wird sich das Land nach dem Tod Bhomibols entwickeln? Stürzt Thailand in ein Chaos?

Es muss nicht zwangsläufig Chaos ausbrechen, doch mit dem Tod des Königs verliert die thailändische Politik eine zentrale Vermittlungsinstanz, die Vertrauen in der ganzen Bevölkerung geniesst. Die gegenwärtige Militärregierung hat offenbar bereits Vorkehrungen getroffen, indem sie sich durch eine Verfassungsänderung weitergehende Rechte sicherte. Für die Demokratie in Thailand ist das keine gute Nachricht, geschieht aber vor allem aus Angst vor Unruhen.

Wird Thailand weiterhin eine beliebte und sichere Feriendestination bleiben?

Ich rechne in dieser Hinsicht nicht mit grossen Veränderungen. Natürlich wird nach dem Tod des Königs das öffentliche Leben in Thailand erst einmal zusammenbrechen. Doch nach einer Zeit der Trauer geht es eben weiter. Die meisten Thailänder wissen um die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft ihres Landes. Sie haben es bisher eigentlich immer vermieden, Fremde in ihre inneren Angelegenheit hineinzuziehen.