Terrorismus - Frankreich Frankreich verlängert Ausnahmezustand bis Juli 2017

Paris – Frankreich will bis Juli 2017 den Ausnahmezustand aufrechterhalten. Das Kabinett beschloss am Samstag bei einer Sondersitzung in Paris, die weitgehenden Befugnisse für die Behörden im Anti-Terror-Kampf bis Mitte Juli zu verlängern.