Terrorismus - Deutschland Drei syrische Terrorverdächtige in Deutschland in Untersuchungshaft

Karlsruhe/Berlin – Die drei in Deutschland festgenommenen mutmasslichen Mitglieder einer Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind in Untersuchungshaft gekommen. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete dies nach Anhörungen in Karlsruhe an.