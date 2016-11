Terror Europa: Drahtzieher der Anschläge in Paris und Brüssel gefunden

Beinahe ein Jahr nach den verheerenden Terroranschlägen von Paris haben Ermittler einen weiteren möglichen Drahtzieher ausfindig gemacht.

Der 32-Jährige Oussama Atar soll der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angehören, hiess es am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Es handle sich um den einzigen Koordinator aus Syrien, der während der Ermittlungen identifiziert wurde. Atar wurde bereits mit den Anschlägen von Brüssel in Verbindung gebracht.

Ein weiterer mutmasslicher Täter, Abdelhamid Abaaoud, war bereits zwei Wochen nach den Pariser Anschlägen im November 2015 bei einer Razzia der Polizei im Vorort Saint-Denis getötet worden. Er hatte lange im Brüsseler Vorort Molenbeek gelebt.

Die Konzerthalle «Bataclan», in der 90 Menschen während einer Show starben, soll diesen Samstag mit einem Konzert von Sting wieder eröffnet werden. (SDA/fss)