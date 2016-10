Taucher spricht über den Schock seines Lebens :  Chan (51) überlebte im Käfig mit dem Hai

Szenen wie aus einem Horrorfilm: Ein Weisser Hai schafft es in den Taucher-Käfig von Chan Ming (51). Er entkommt knapp dem Tod und bleibt unverletzt. Das eindrückliche Video aus Guadalupe verbreitete sich in Windeseile rund um den Globus.

Es fühle sich an wie eine «Wiedergeburt», sagt der Taucher in einem neuen Video, in dem er über das Erlebnis spricht. Es geschah am 5. Oktober: Der Geschäftsmann aus Shanghai beobachtete aus einem Taucher-Käfig einen Hai, schreibt «bild.de». Dieser schoss auf den Mann zu, blieb stecken und konnte erst wieder befreit werden, als die Mannschaft den Käfig öffnete.

Er habe versucht ruhig zu bleiben, sagt der Mann aus Hong Kong. «Wenn ich Panik gekriegt hätte, wäre es noch schrecklicher geworden da drin», sagt Chan Ming zu «Sky News». «Als der Hai sich mit dem Mund im Käfig verhakte, dachte ich noch: ‹Denk gar nicht daran hier reinzukommen.›»

Trotz der gfürchigen Begegnung: Chan Ming findet den Weissen Hai noch immer «wunderschön und süss». Bereits am nächsten Tag machte sich der Mann auf zum nächsten Tauchgang. «Ich war so glücklich», sagt der Hai-Fan. «Warum hätte ich Angst haben sollen?» (kra)