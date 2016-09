Kurdische Angelina Jolie stirbt im Kampf gegen den Islamischen Staat

Asia Ramazan Antar (20) wurde weltberühmt, als sie sich im Kampf gegen den IS einer Frauen-Armee anschloss. Die Kurdin kämpfte in mehreren wichtigen Schlachten im Norden Syriens.

Wegen ihrer Ähnlichkeit zur schönen Hollywood-Schauspielerin erhielt sie den Übernamen «Kurdische Angelina Jolie».

Ihren Mut hat sie nun offenbar mit dem Leben bezahlt. Laut der Facebook-Gruppe «We want Freedom for Kurdistan» ist die Kämpferin gestorben. Auf der Seite heisst es: «Ruhe in Frieden, tapfere Kämpferin!»

Asia Ramazan Antar war Mitglied der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG. Diese zählen rund 50’000 Soldaten, 10’000 davon sind Frauen. (gf)