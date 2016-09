Taiwan Suizid-Busfahrer riss Touristengruppe in den Tod

Der Busunfall in Taiwan, bei dem im Juli eine komplette chinesische Reisegruppe ums Leben kam, wurde durch den Suizid des Fahrers verursacht. Wie die taiwanische Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, zündete der Fahrer den Bus an, der daraufhin brennend auf einer Schnellstrasse in eine Leitplanke fuhr.