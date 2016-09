Syrien Zerwürfnis zwischen USA und Russland nach Syrien-Luftangriff

New York – Der von der US-Koalition geführte, wohl irrtümliche Luftangriff auf Regierungstruppen in Syrien hat zu einem schweren Zerwürfnis zwischen den USA und Russland geführt. Im UNO-Sicherheitsrat kam es am Samstagabend zu einem Eklat.