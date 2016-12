Syrien Waffenruhe in Syrien scheint vorerst zu halten

Damaskus – In den ersten Stunden nach Inkrafttreten scheint die Feuerpause in Syrien zunächst zu halten. In den meisten Landesteilen herrschte Ruhe, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zum Freitag mitteilte.