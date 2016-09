Syrien UNO-Vetomächte diskutieren Resolutionsentwurf zu Waffenruhe

New York – Die fünf UNO-Vetomächte haben am Freitag über einen Resolutionsentwurf debattiert, der eine neue Waffenruhe in der schwer umkämpften syrischen Metropole Aleppo fordert. Der Text der Resolution wurde von Frankreich eingebracht.