Syrien UNO-Untersuchung zu Giftgasangriffen in Syrien wird verlängert

New York – Der UNO-Sicherheitsrat hat das Mandat für die Untersuchung zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien um ein Jahr verlängert. Das Gremium stimmte am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig für eine von den USA eingebrachte Vorlage.