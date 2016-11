Syrien :  UNO höchst besorgt über Zustände im östlichen Aleppo

Im östlichen Aleppo lebten 275'000 Menschen in «entsetzlichen Zuständen» und benötigten dringend Unterstützung, da humanitäre Helfer die Gegend seit Juli nicht mehr hätten betreten können, sagte UNO-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag.

Die letzten Lebensmittelrationen des Welternährungsprogramms seien den Betroffenen vor gut zwei Wochen ausgegangen. Auch Vorräte von Partner-Organisationen neigten sich dem Ende. Die UNO stünden bereit, die Betroffenen umgehend zu versorgen, sagte Dujarric in New York.

Das syrische Regime und Verbündete hatten am Montag weitere Teile der Rebellengebiete eingenommen. Sie beherrschen jetzt den kompletten Norden der bislang von der Opposition gehaltenen Viertel. Damit haben die Regimegegner innerhalb weniger Tage mehr als ein Drittel ihres Gebietes in der Stadt verloren.

«Das ist die schwerste Niederlage der Rebellen, seitdem sie Aleppo 2012 eingenommen haben», sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Bei neuen Angriffen gab es nach seinen Angaben elf Tote, darunter vier Kinder.

Unter den Einwohnern in Ost-Aleppo herrschten Panik und Verzweiflung. Tausende Zivilisten waren auf der Flucht vor Kämpfen und Luftangriffen. Sie flohen nach Angaben von Aktivisten in Stadtteile unter Kontrolle des Regimes und in von Kurden gehaltene Viertel. Andere suchten im Südosten Aleppos in Rebellengebieten Schutz.

Den Regimegegnern droht nun in der seit Monaten umkämpften Stadt ein totaler Zusammenbruch. Sollte das Regime den bislang von der Opposition kontrollierten Osten Aleppos vollständig einnehmen, wäre das ein herber Rückschlag für die Rebellen. In diesem Fall hätte die Regierung die Kontrolle über alle grossen Städte zurückgewonnen.

Die frühere Handelsmetropole gehört im bald sechs Jahre dauernden syrischen Bürgerkrieg zu den am stärksten umkämpften Gebieten. Als neben Damaskus grösste Stadt des Landes ist sie strategisch und symbolisch wichtig. Bislang ist Aleppo geteilt: Das Regime und Verbündete kontrollieren die Stadtteile im Westen, Rebellen den Osten. Die Oppositionsgebiete sind seit Anfang September wegen einer Blockade der Armee von der Aussenwelt abgeschottet.

Im Osten Aleppos fehlt es wegen der Blockade akut an Lebensmitteln, sauberem Trinkwasser, Strom und medizinischer Versorgung. Nach heftigen Bombardierungen durch Syriens Regime und Russland sind nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) acht von neun Krankenhäusern ausser Betrieb. (SDA)