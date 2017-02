Syrien :  Terrorführer al-Masri bei US-Luftschlag getötet

Die US-Streitkräfte haben in Syrien bei zwei Luftschlägen elf Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Kaida getötet. Das teilte das Pentagon am Mittwoch in Washington mit.

Unter den Getöteten sei mit Abu Hani al-Masri auch ein hochrangiger Terroranführer, der enge Kontakte zur Führungsspitze der Al-Kaida und früher auch zu Terrorfürst Obama bin Laden unterhalten hatte.

Die Luftschläge dämmten die Schlagkraft von Al-Kaida bedeutend ein, hiess es vom Pentagon. Die USA würden mit ihrer Strategie, Al-Kaida in Syrien anzugreifen, fortfahren. Sichere Häfen für Terroristen würden nicht geduldet. (SDA)