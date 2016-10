Syrien Russland legt eigene Syrien-Resolution im UNO-Sicherheitsrat vor

New York – Im Ringen um ein Ende der verheerenden Kämpfe in der syrischen Grossstadt Aleppo hat auch Russland einen Resolutionsentwurf im UNO-Sicherheitsrat vorgelegt. Moskau verlangt darin ein «sofortiges» Ende der Kampfhandlungen vor allem in Aleppo.