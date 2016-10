Syrien Rivalisierende Syrien-Resolutionen scheitern im UNO-Sicherheitsrat

New York – Russlands UNO-Botschafter nennt es «eines der merkwürdigsten Spektakel in der Geschichte des UNO-Sicherheitsrats». Das zerstrittene mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat zwei rivalisierende Resolutionen für eine erneute Waffenruhe in Syrien scheitern lassen.