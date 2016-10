Syrien Neuseeland bringt neue Syrien-Resolution in UNO-Sicherheitsrat ein

New York – Neuseeland unternimmt einen neuen Anlauf für eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats zum Schutz von Zivilisten im Syrien-Krieg. Das nicht-ständige Mitglied des Gremiums legte den Entwurf am Mittwoch in New York den übrigen Mitgliedern vor.